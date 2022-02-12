Разговор Путина и Макрона длился почти два часа

Президенты говорили о ситуации вокруг Украины

Телефонный разговор президентов России и Франции длился один час 40 минут. Об этом пишут французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. О чём говорили Владимир Путин и Эммануэль Макрон не сообщается. По словам источника агентства "Франс Пресс" в администрации французского лидера, разговор был посвящён перспективам снижения напряжённости в кризисе вокруг Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что 12 февраля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Темы разговора Песков не сообщил.

Позже в субботу у Путина запланирован ещё один разговор - с президентом США Джо Байденом. Он анонсировался накануне, 11 февраля.

Контакты Владимира Путина с мировыми лидерами проходят на фоне раздуваемой в США истерии о мифическом вторжении России на Украину. Информация о подготовке к боевым действиям появилась в ноябре 2021 года в западной прессе.

Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе. На днях в американских СМИ назвали дату предполагаемого вторжения России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что подобных планов у Кремля нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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