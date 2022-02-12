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К Земле приближается огромный астероид

19:22
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Он пролетит вблизи планеты 4 марта

К Земле на большой скорости приближается огромный астероид. "Роскосмос" опубликовал анимацию движения космического тела у себя в Telegram-канале.

"К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - говорится в сообщении.

Специалисты рассчитали, что астероид пролетит рядом с Землёй 4 марта, но жителям планеты не стоит волноваться. Траектория полёта небесного тела будет проходить в 4,8 миллиона километрах от Земли. 

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