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В российских территориальных водах обнаружена американская подлодка

19:07
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Инцидент произошёл во время учений

Российские военные обнаружили во время учений Тихоокеанского флота в территориальных водах нашей страны американскую подводную лодку. Инцидент произошёл утром 12 февраля в районе курильского острова Уруп.

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Минобороны сообщает, что экипажу подводной лодки ВМС США типа "Вирджиния" на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!".

Это требование российских военных было проигнорировано, после чего экипажем фрегата "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Вскоре лодка-нарушительница с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Американские подлодки такого типа могут развивать скорость до 25 узлов и нести на борту более десяти ракет.

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