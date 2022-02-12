В российских территориальных водах обнаружена американская подлодка

Инцидент произошёл во время учений

Российские военные обнаружили во время учений Тихоокеанского флота в территориальных водах нашей страны американскую подводную лодку. Инцидент произошёл утром 12 февраля в районе курильского острова Уруп.

Минобороны сообщает, что экипажу подводной лодки ВМС США типа "Вирджиния" на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!".

Это требование российских военных было проигнорировано, после чего экипажем фрегата "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Вскоре лодка-нарушительница с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Американские подлодки такого типа могут развивать скорость до 25 узлов и нести на борту более десяти ракет.

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