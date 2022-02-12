"Золотые слова": Пугачёва ответила на злободневный вопрос фанатов

Певица опубликовала видео у себя в соцсети

Алла Пугачёва обратилась к своим фанатам. Певица ответила на злободневный вопрос, с которым к ней часто обращаются.

"Дорогие мои друзья, меня всё время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой и они этого не переживут", - поделилась в коротком видео своими размышлениями 72-летняя исполнительница.

Поклонники назвали правильными слова и мысли Пугачёвой.

Золотые слова! 100% верно. Будьте здоровы и счастливы. Мудрая женщина всегда будет на вершине. Браво! Вы – самая лучшая! Как круто сказала.

Кто-то заметил, что Примадонна выглядит великолепно. Пугачёва в последнее время довольно редко появляется на публике, поэтому поклонники рады, когда видят её хотя бы в Instagram. Фанаты желают певице здоровья, счастья и любви.

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