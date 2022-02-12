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Путин и Байден больше часа обсуждали ситуацию вокруг Украины

21:49
  • суббота
  • 12 февраля 2022

Подробности переговоров сообщил Вашингтон

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры. Главной темой стала ситуация вокруг Украины, сообщил американский Белый дом.

В заявлении американской администрации говорится, что Джо Байден предупредил Владимира Путина, что если Россия предпримет "дальнейшее вторжение на Украину", то США дадут решительный ответ, который будет иметь "быстрые и серьезные последствия".

Также Байден отметил, что "вторжение России на Украину" приведет к "повсеместному человеческому страданию". Разговор лидеров двух стран продлился чуть более часа и был "профессиональным и содержательным", пишет "Интерфакс".

Кремль пока не подтвердил факт переговоров и не раскрыл подробности беседы

Запад обвиняет России в намерении напасть на Украину. Москва категорически отрицает это.

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