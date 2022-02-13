Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена

Президенты обсуждали ситуацию вокруг Украины

Россия не получила от Запада ответа по существу на предложения по гарантиям безопасности. Об этом после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. По словам Ушакова, разговор прошёл в обстановке нагнетания истерии о якобы неминуемом нападении России на Украину. Байден изложил Путину свои соображения по гарантиям безопасности, которые Москва внимательно проанализирует, сообщает "ТВ Центр".

Однако эти соображения не затрагивают ключевых элементов российских предложений - ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года.

"Президент России осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений. Наш президент также обратил внимание на опасность милитаризации Украины и накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны", - отметил Юрий Ушаков.

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