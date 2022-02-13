Запад продолжает нагнетать истерию вокруг "нападения" России на Украину

Называют даже конкретную дату "вторжения"

Издевательством над здравым смыслом назвала новые слухи о нападении России на Украину 16 февраля официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Похоже, что те, кто эту панику сейчас нагнетает, начинают терять контроль над ситуацией. Так, президент Украины Владимир Зеленский, который едва ли не ежедневно просит западных партнёров защитить от агрессора, теперь требует предъявить ему доказательства якобы грядущего российского вторжения.

Пугающая сенсация распространяется в западных СМИ. Якобы Джо Байден сообщил союзникам по НАТО, что всё случится 16 февраля. В Белом доме в красках рассказывают о сценарии нападения. Правда, не забывая, использовать союз "если", сообщает "ТВ Центр".

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан настаивает на том, что все находящиеся на Украине американцы должны срочно собрать вещи и уехать. По данным немецкого издания "Бильд", в посольстве США в Киеве жгут документы и уничтожают секретное оборудование. Пугают соотечественников и британцы, требуя немедленно покинуть страну. С посольства Великобритании в Киеве сняли флаг.

30 стран уже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Даже Ирак, где в военном плане неспокойно многие годы, решил, что его гражданам на родине безопаснее. Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о прекращении полётов на Украину. СМИ в Киеве активно перепечатывают материал телеканала NBC News, где в очередной раз с яркими стрелочками и по сути без раскрытия источников публикуется аж девять вариантов вторжения.

Заявляя о готовности сопротивляться, националисты вышли на марш. Участников было около трёх тысяч. А президент Зеленский высказал своё недовольство, нагнетаемой паникой.

Я считаю, что на сегодня слишком много информации о полномасштабной войне с Россией. Уже называются даты. Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста.

То есть Зеленский прямо говорит, что у Киева нет данных, которые распространяют в западных СМИ. На это же обратила внимание представитель российского МИДа Мария Захарова. А в Госдепартаменте США заявили, что министр Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном, заявил - у России нет никаких намерений вторгаться на Украину. Даже член НАТО Турция заявила, что нападения не планируется. Не видит признаков скорого вторжения и Франция, информацию об этом распространила пресс-служба Эммануэля Макрона по итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным.

Чтобы хоть как-то остановить волну дезинформации, Киев заявил, что и он не собирается нападать на Россию. Сейчас 150 тысяч украинских военных сконцентрированы на линии соприкосновения, это данные ДНР.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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