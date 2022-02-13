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К берегам Камчатки приближается шторм с десятиметровыми волнами

10:55
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Опасная ситуация сохранится до 15 февраля

У берегов Камчатки ждут мощного шторма с десятиметровыми волнами. Предупреждение объявлено региональным управлением МЧС в акваториях Берингова моря и Командорских островов.

Прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров. В ночь на вторник шторм распространится на акватории Берингова моря, прилегающие к Карагинскому и Олюторскому районам Камчатки.

Опасная ситуация для судоходства в этом районе сохранится до конца дня 15 февраля. Сообщается, что для населённых пунктов шторм угрозы не представляет.

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