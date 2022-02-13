США продолжают накачивать оружием Украину

Обратными рейсами в Вашингтон улетают дипломаты

Искусственное нагнетание Западом ситуации вокруг мифической российской угрозы достигло невиданных масштабов и дошло до абсурда. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Главной темой стала ситуация на Украине. США твердят о дипломатии, но продолжают угрожать Москве и накачивать Киев оружием, тем самым создавая почву для военных провокаций.

Характер разговора – сбалансированный и деловой в условиях, когда истерия достигла апогея. Так описал телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом помощник российского лидера Юрий Ушаков. Примечательно то, что запросил беседу по линии спецсвязи раньше запланированной даты именно Вашингтон. И почти сразу после того, как хозяин Белого дома в разговоре с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля.

В Кремле заявили о непонимании, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о российских намерениях. Владимир Путин отметил, что две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность и безопасность во всем мире.

"Президент России осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений. Со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства. Наш президент также обратил внимание на опасность милитаризации Украины и накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны", - отметил помощник президента России.

Разговор продолжался более часа и затрагивал тему гарантий обеспечения глобальной безопасности, сейчас Москва готовит ответ Вашингтону. Владимир Путин в очередной раз указал на то, что гипотетическое вступление Киева в НАТО чревато прямым военным противостоянием между Россией и альянсом.

В свою очередь Байден назвал себя сторонником дипломатического пути, однако вполне ожидаемо пригрозил антироссийскими санкциями. Более подробно позицию американского лидера прессе озвучил госсекретарь Энтони Блинкен, который чуть раньше провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Способ Москвы показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Это должно привести к деэскалации, а не к эскалации. Я также подчеркиваю, что если Россия выберет путь агрессии и продолжит вторжение в Украину, реакция Соединенных Штатов и наших союзников будет быстрой, она будет единой, она будет суровой.

Заявления Вашингтона о дипломатическом пути решения украинской проблемы звучат под аккомпанемент рёва авиационных двигателей. Это в Борисполь по воздуху доставляют западное оружие – ночью из Соединенных Штатов привезли новую партию боеприпасов, сообщает "ТВ Центр".

Обратными, только уже гражданскими рейсами из Киева улетают сотрудники дипмиссии США, других западных стран, австралийцы оставили на Украине лишь трех дипломатов. Эвакуирует своих подданых даже Ирак. Уже 35 государств рекомендовали гражданам покинуть неспокойную страну. Похоже, всё идет к тому, что забронировать билет скоро станет невозможно.

На украинских интернет-ресурсах появляется информация, что Запад готовит воздушную блокаду страны. Это крупнейшие британские страховые компании разослали всем собственникам самолётов письмо, в котором говорится о том, что через 48 часов в небе над Украиной перестаёт действовать страховое покрытие любого воздушного судна.

Не только западная истерия по поводу неминуемой угрозы, но и такие прямые действия всё больше нервируют Киев. Вслед за Владимиром Зеленским с призывом не паниковать обратился к нации премьер Денис Шмыгаль.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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