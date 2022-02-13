Газовые хранилища Европы заполнены всего на треть

Этого может не хватить до конца зимы

Европа вынуждена покупать газ по высоким ценам, потому что отказалась от долгосрочных контрактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналистам. В декабре стоимость кубометра сырья достигла исторического максимума - более двух тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на последующий откат, цена остаётся стабильно высокой. И, по прогнозам аналитиков, будет расти и дальше. Ранее ожидалось, что весной топливо начнёт дешеветь.

Сейчас подземные хранилища ЕС заполнены газом только на треть. В Австрии - и того меньше - примерно на 20%. Это самый низкий показатель в регионе.

Ситуация с энергоносителями усугубляется ещё больше из-за повышения цен на нефть. В Германии бензин и дизель сейчас стоят дороже, чем когда-либо.

Брюссель обвиняет Москву в провоцировании кризиса. В Кремле неоднократно опровергали эти утверждения и подчёркивали, что к нему привели другие факторы. В том числе, высокий спрос на сырьё в Азии и неудачные решения Евросоюза в сфере зелёной энергетики.

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