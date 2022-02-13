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Газовые хранилища Европы заполнены всего на треть

12:48
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Этого может не хватить до конца зимы

Европа вынуждена покупать газ по высоким ценам, потому что отказалась от долгосрочных контрактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналистам. В декабре стоимость кубометра сырья достигла исторического максимума - более двух тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".
ЕС и США намерены сотрудничать в газовой сфере

Несмотря на последующий откат, цена остаётся стабильно высокой. И, по прогнозам аналитиков, будет расти и дальше. Ранее ожидалось, что весной топливо начнёт дешеветь.

Сейчас подземные хранилища ЕС заполнены газом только на треть. В Австрии - и того меньше - примерно на 20%. Это самый низкий показатель в регионе.

Ситуация с энергоносителями усугубляется ещё больше из-за повышения цен на нефть. В Германии бензин и дизель сейчас стоят дороже, чем когда-либо.

Брюссель обвиняет Москву в провоцировании кризиса. В Кремле неоднократно опровергали эти утверждения и подчёркивали, что к нему привели другие факторы. В том числе, высокий спрос на сырьё в Азии и неудачные решения  Евросоюза в сфере зелёной энергетики.

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