Российские лыжники добавили золото в копилку медалей на Олимпиаде

У нас уже четыре золотых награды

Россия завоевала четвёртую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. В лыжной эстафете 4х10 километров у мужчин первым пришёл Сергей Устюгов.

А ранее отличный задел на стартовой дистанции классическим ходом создал Алексей Червоткин. Преимущество команды приумножил лидер сборной Александр Большунов. Не подвел и Денис Спицов.

Далее в борьбу за награды включатся наши биатлонисты. У женщин стартует гонка преследования на десять километров. Чуть позже на дистанцию в 12 с половиной километров выйдет мужская команда.

В обоих заездах у нас хорошие шансы на медали. Всего же в Пекине сегодня разыгрывают семь комплектов наград. Россияне представлены в шести видах.

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