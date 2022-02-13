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Российские лыжники добавили золото в копилку медалей на Олимпиаде

12:01
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

У нас уже четыре золотых награды

Россия завоевала четвёртую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. В лыжной эстафете 4х10 километров у мужчин первым пришёл Сергей Устюгов.
Российские фигуристы блестяще выступили в Пекине

А ранее отличный задел на стартовой дистанции классическим ходом создал Алексей Червоткин. Преимущество команды приумножил лидер сборной Александр Большунов. Не подвел и Денис Спицов.

Далее в борьбу за награды включатся наши биатлонисты. У женщин стартует гонка преследования на десять километров. Чуть позже на дистанцию в 12 с половиной километров выйдет мужская команда.

В обоих заездах у нас хорошие шансы на медали. Всего же в Пекине сегодня разыгрывают семь комплектов наград. Россияне представлены в шести видах.

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