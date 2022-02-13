Российских олимпийцев с оркестром встретили в Москве

Часть спортсменов вернулась на родину

Российских спортсменов, завершивших выступление на Олимпиаде в Пекине, ждал радушный приём дома. Фанаты и болельщики встречали в столичном аэропорту "Шереметьево" наших атлетов, вернувшихся из Китая.

В их честь играл военный оркестр, звучали аплодисменты и конечно же слова благодарности. Многие из олимпийцев, несмотря на усталость, не смогли отказать в автографе и фотосессии, а также показали завоёванные медали, сообщает "ТВ Центр".

По состоянию на утро 13 февраля, российская сборная занимает восьмое место на Олимпиаде. Наши спортсмены завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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