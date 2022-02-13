Полиция в Париже разогнала "Конвой свободы" слезоточивым газом

Задержаны несколько десятков человек
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона массовой акции противников санитарных ограничений. На митинг в Париже вышли около восьми тысяч человек. Манифестанты забрасывали стражей порядка камнями и файерами.
Из соседних регионов во французскую столицу прибыл "Конвой свободы". Десятки грузовиков и легковых автомобилей перегородили центральные улицы. Задержаны более 50 человек, сообщает "ТВ Центр".
Такая же акция прошла в Нидерландах. Грузовики заблокировали движение у здания правительства в Гааге. Митингующие развернули плакаты и призывали отменить антиковидные ограничения.
Один из самых массовых протестов прошёл в столице Австралии. Более десяти тысяч человек перекрыли дороги возле здания парламента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram