Полиция в Париже разогнала "Конвой свободы" слезоточивым газом

Задержаны несколько десятков человек

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона массовой акции противников санитарных ограничений. На митинг в Париже вышли около восьми тысяч человек. Манифестанты забрасывали стражей порядка камнями и файерами.

Из соседних регионов во французскую столицу прибыл "Конвой свободы". Десятки грузовиков и легковых автомобилей перегородили центральные улицы. Задержаны более 50 человек, сообщает "ТВ Центр".

Такая же акция прошла в Нидерландах. Грузовики заблокировали движение у здания правительства в Гааге. Митингующие развернули плакаты и призывали отменить антиковидные ограничения.

Один из самых массовых протестов прошёл в столице Австралии. Более десяти тысяч человек перекрыли дороги возле здания парламента.

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