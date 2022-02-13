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Пожар в жилом доме в Подмосковье тушили 6 часов

11:03
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Пострадавших нет

Шесть часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить крупный пожар в подмосковном Орехово-Зуево. Там накануне вечером пламя охватило жилой многоквартирный дом, 35 жильцов были эвакуированы, сообщает "ТВ Центр".
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Эту ночь погорельцы провели в соседней школе. Вот только заснуть так и не удалось. У тех, кто жил на последнем, четвёртом этаже, квартиры больше нет - сгорела.

Сообщение о пожаре в четырёхэтажном кирпичном доме поступило около 16 часов. Огонь вырывался из-под козырька и мгновенно распространяется по деревянным перекрытиям кровли.

В тушении пожара принимало участие больше ста пожарных и почти четыре десятка машин спецтехники.  

Выяснением обстоятельств ЧП занялась прокуратура Московской области. Пострадавшим окажут материальную помощь.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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