Пожар в жилом доме в Подмосковье тушили 6 часов

Пострадавших нет

Шесть часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить крупный пожар в подмосковном Орехово-Зуево. Там накануне вечером пламя охватило жилой многоквартирный дом, 35 жильцов были эвакуированы, сообщает "ТВ Центр".

Эту ночь погорельцы провели в соседней школе. Вот только заснуть так и не удалось. У тех, кто жил на последнем, четвёртом этаже, квартиры больше нет - сгорела.

Сообщение о пожаре в четырёхэтажном кирпичном доме поступило около 16 часов. Огонь вырывался из-под козырька и мгновенно распространяется по деревянным перекрытиям кровли.

В тушении пожара принимало участие больше ста пожарных и почти четыре десятка машин спецтехники.

Выяснением обстоятельств ЧП занялась прокуратура Московской области. Пострадавшим окажут материальную помощь.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram