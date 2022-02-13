Пожар в жилом доме в Подмосковье тушили 6 часов

Пострадавших нет
Шесть часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить крупный пожар в подмосковном Орехово-Зуево. Там накануне вечером пламя охватило жилой многоквартирный дом, 35 жильцов были эвакуированы, сообщает "ТВ Центр".
Эту ночь погорельцы провели в соседней школе. Вот только заснуть так и не удалось. У тех, кто жил на последнем, четвёртом этаже, квартиры больше нет - сгорела.
Сообщение о пожаре в четырёхэтажном кирпичном доме поступило около 16 часов. Огонь вырывался из-под козырька и мгновенно распространяется по деревянным перекрытиям кровли.
В тушении пожара принимало участие больше ста пожарных и почти четыре десятка машин спецтехники.
Выяснением обстоятельств ЧП занялась прокуратура Московской области. Пострадавшим окажут материальную помощь.
Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram