Во Владивостоке дети и взрослые вышли на старт морского велоралли

Оно проводится уже в девятый раз

На велосипеде по льду, против ветра. Во Владивостоке сотни любителей зимнего экстрима вышли на старт морского велоралли "Тур острова Папенберг". Соревнование проводится уже в девятый раз и считается одним из самых колоритных в Приморье.

На коньках, лыжах, велосипеде или просто бегом. Сразу в нескольких дисциплинах можно преодолеть дистанцию вокруг небольшого, но живописного острова Папенберга. Более 500 участников вышли на старт, сообщает "ТВ Центр".

Погода сегодня не в пользу участников. Холодно, на улице минус десять градусов, при этом очень сильный ветер, порывы до 15 метров в секунду. Спортсменов, особенно велосипедистов, сносит с трассы.

Замёрзшая акватория бухты Новик в этом году почти идеально гладкая. Торосы лишь в некоторых местах. К тому же нет снега. Конькобежцам удобно, а вот велосипедисты то и дело падали. Особенно тяжело давались повороты. Чтобы прочнее держаться на льду спортсмены меняли обычную резину на шипованную. Бегуны тоже не хотели падать и надевали шипы на кроссовки.

А конькобежцам с крылом ветер только в помощь. Они могут развивать скорость до 50 километров в час. Но, так сильно разгоняться не стали. Всё-таки впервые вышли на эту трассу.

Дистанции 23 и 13 километров. А для самых маленьких участников от полутора лет маршрут составил всего километр. Из-за всех сил дети пытались ехать на беговелах, но холодный ветер в лицо сильно мешал.

Среди участников ралли - профессиональные спортсмены и любители. И для большинства из них соревнования это - возможность поддерживать и зимой спортивную форму.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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