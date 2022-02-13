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В России началась перепись снежных барсов

13:10
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Она продлится до конца марта

Сразу три снежных барса попали в кадр одной из фотоловушек Саяно-Шушинского заповедника. Мало кому удаётся увидеть ирбиса в дикой природе.

Самка и её двухлетние котята беззаботно прохаживаются перед камерой, трутся мордой о дерево, помечают свою территорию. Этот зверь - один из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире, сообщает "ТВ Центр".

Снежные барсы находятся на грани исчезновения. Точное число ирбисов на планете до сих пор неизвестно. И как раз сегодня в России начинается масштабная перепись этих животных на всей территории обитания - в Бурятии, Туве и на Алтае. Подсчёт редких хищников будут проводить до конца марта.

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