ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России хотят расширить права собственников при защите жилья от грабителей

14:58
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Приведёт ли это к снижению уровня преступности

"Мой дом - моя крепость". Этот принцип решили закрепить в законодательстве депутаты Госдумы.

Речь идёт о поправках в уголовный кодекс, которые разрешат собственнику оборонять своё жильё любыми доступными способами.

Статья 37 Уголовного кодекса России "Необходимая оборона" - одна из самых спорных. Случаев, когда защищавшиеся оказывались на скамье подсудимых, а потом и в тюрьме – сотни.

Вот только поможет ли инициатива парламентариев исправить ситуацию - ещё большой вопрос. Виктор Прокушев выслушал "за" и "против" (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ограбление
Ограбление
Самооборона
Самооборона
Самооборона
Самооборона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.