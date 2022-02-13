В России хотят расширить права собственников при защите жилья от грабителей

Приведёт ли это к снижению уровня преступности

"Мой дом - моя крепость". Этот принцип решили закрепить в законодательстве депутаты Госдумы.

Речь идёт о поправках в уголовный кодекс, которые разрешат собственнику оборонять своё жильё любыми доступными способами.

Статья 37 Уголовного кодекса России "Необходимая оборона" - одна из самых спорных. Случаев, когда защищавшиеся оказывались на скамье подсудимых, а потом и в тюрьме – сотни.

Вот только поможет ли инициатива парламентариев исправить ситуацию - ещё большой вопрос. Виктор Прокушев выслушал "за" и "против" (смотрите видео).

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