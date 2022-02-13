Человечеству грозит эпидемия жестокости

Социальные эксперименты с насилием до хорошего не доведут

Соцсети на днях потрясло видео, на котором прохожие на Кузнецком мосту в Москве издеваются над уличным музыкантом. Как потом выяснилось, он сам разрешил им делать с собой всё, что заблагорассудится.

Люди, с которых сняли ответственность за собственные действия, часто демонстрируют немотивированную жестокость. Учёные и психологи давно изучают подобные ситуации. Даже термин есть - социальный эксперимент.

Но одно дело - наука, а другое - жажда сиюминутной славы. Ольга Стрельцова разбиралась, до чего доводят подобные провокации (смотрите видео).

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