Reuters: из Донецка уезжают американские сотрудники миссии ОБСЕ

Официально эта информация не подтверждена

Агентство Reuters сообщило об отъезде из ДНР американских сотрудников миссии ОБСЕ. Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на Украине из-за данных разведки о якобы планируемом российском вторжении. Помимо Донецка, наблюдатели ОБСЕ также работают в Луганске. Оттуда информации об их отъезде нет.

Ранее Госдепартамент США приказал покинуть Украину сотрудникам американской дипмиссии в Киеве, занимающим второстепенные посты, а президент Джо Байден призвал всех американцев немедленно покинуть Украину.

Напомним, что в конце 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе. Недавно в Вашингтоне была названа дата "вторжения" России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких военных планов в отношении Украины нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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