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Reuters: из Донецка уезжают американские сотрудники миссии ОБСЕ

16:04
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Официально эта информация не подтверждена

Агентство Reuters сообщило об отъезде из ДНР американских сотрудников миссии ОБСЕ. Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.
Появилась информация о закрытии воздушного пространства над Украиной с 14 февраля

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на Украине из-за данных разведки о якобы планируемом российском вторжении. Помимо Донецка, наблюдатели ОБСЕ также работают в Луганске. Оттуда информации об их отъезде нет.

Ранее Госдепартамент США приказал покинуть Украину сотрудникам американской дипмиссии в Киеве, занимающим второстепенные посты, а президент Джо Байден призвал всех американцев немедленно покинуть Украину.

Напомним, что в конце 2021 года в западной прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины. Позже об этом начали говорить и официальные лица в США и Европе. Недавно в Вашингтоне была названа дата "вторжения" России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких военных планов в отношении Украины нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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