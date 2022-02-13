Появилась информация о закрытии воздушного пространства над Украиной с 14 февраля

В офисе Зеленского её не подтверждают

Владельцы самолётов начали вводить запрет на полёты на Украину. Это связано с разгорающейся истерией на Западе по поводу мифической агрессии России в отношении Украины.

13 февраля самолёт украинской авиакомпании SkyUp не смог войти в воздушное пространство страны и приземлился в столице Молдавии. В пресс-службе авиаперевозчика утверждают, что рейс не смог прибыть в Киев из-за запрета владельца судна.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что западные страховые компании могут запретить авиакомпаниям совершать полёты над Украиной с 14 февраля. С этого дня страховщики якобы перестанут покрывать риски воздушных лайнеров.

Между тем, в офисе Владимира Зеленского заявили, что не видят смысла закрывать воздушное пространство Украины. Но в Верховной раде есть информация, что с 14 февраля авиасообщение над Украиной всё-таки будет приостановлено. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко.

Также стало известно, что голландская авиакомпания KLM уже приостановила полёты на Украину, а также прекратила все передвижения в воздушном пространстве страны.

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