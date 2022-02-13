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Путин поздравил российских лыжников с победой на Олимпиаде

14:06
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Он отметил их командную сплочённость

Владимир Путин отметил командную сплочённость завоевавших золото на Олимпиаде российских лыжников. Президент отправил им телеграмму с поздравлениями.
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"Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами", - говорится в телеграмме.

Также глава государства выразил признательность старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу.

В составе команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Они взяли золото в лыжной эстафете 4х10 километров и положили в копилку сборной России четвёртую золотую медаль.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Устюгов пересекал финишную черту с флагом Олимпийского комитета России в руках. На второй ступени пьедестала - сборная Норвегии, бронзу взяли французы.

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Слева направо: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
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