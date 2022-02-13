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В ЛДПР возмущены сообщениями о смерти Жириновского

15:17
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Партия направила запрос в Генпрокуратуру и ФСБ

В ЛДПР возмущены появившимися в Сети сообщениями о смерти Владимира Жириновского. Партия разослала в региональные отделения письма с призывом не верить слухам о смерти своего лидера. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.
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"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно", – отметил парламентарий.

Для привлечения к ответственности тех, кто распространяет слухи о смерти Жириновского, Каргинов направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

О госпитализации лидера ЛДПР стало известно на этой неделе. Владимир Жириновский заразился коронавирусом. Он находится в Центральной клинической больнице.

По сообщениям Минздрава, его состояние оценивается как стабильное, но источники некоторых информагентств утверждают, что политик подключён к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии.

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