В ЛДПР возмущены сообщениями о смерти Жириновского

Партия направила запрос в Генпрокуратуру и ФСБ

В ЛДПР возмущены появившимися в Сети сообщениями о смерти Владимира Жириновского. Партия разослала в региональные отделения письма с призывом не верить слухам о смерти своего лидера. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно", – отметил парламентарий.

Для привлечения к ответственности тех, кто распространяет слухи о смерти Жириновского, Каргинов направил обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

О госпитализации лидера ЛДПР стало известно на этой неделе. Владимир Жириновский заразился коронавирусом. Он находится в Центральной клинической больнице.

По сообщениям Минздрава, его состояние оценивается как стабильное, но источники некоторых информагентств утверждают, что политик подключён к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии.

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