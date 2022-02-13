В Свердловской области задержали стрелявшего из окна мужчину

Он был нетрезв

В городе Среднеуральске силовики задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна своего дома. Он несколько раз выстрелил из ружья в воздух.

По некоторым данным, до этого мужчина стрелял в свою жену, сообщает ТАСС.

Полиция оперативно оцепила двор жилого дома и задержала стрелявшего. Он находился состоянии алкогольного опьянения.

На улице никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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