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Мать и четверо детей погибли на пожаре в Ивановской области

18:48
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Сгорел частный дом

На пожаре в Ивановской области погибла мать и четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте до 10 лет. Загорелся частный жилой дом в городе Юрьевце, сообщает региональный главк МЧС.

Площадь пожара не превысила 50 квадратных метров. Спасатели прибыли через несколько минут после вызова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".  Известно, что в доме жила мать с четырьмя детьми, семья характеризовалась как неблагополучная.

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