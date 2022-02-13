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В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

19:47
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

В городе потеплеет до плюс пяти

Москвичей на следующей неделе ждёт апрельская погода. Температура поднимется до плюс пяти градусов и пойдут дожди. В середине февраля такое бывает редко.
Москвичей ждёт мартовская погода

Синоптик из центра "Фобос" Евгений Тишковец обещает, что 18 февраля в столичном регионе будет очень тепло.

"В пятницу интенсивные смешанные осадки, но с преобладанием жидкой фазы, продолжатся, в течение суток не ниже плюс 3-5 градусов, а это среднесуточные климатические значения периода 2-7 апреля", - рассказал РИА Новости специалист.

До четверга осадков в Москве не будет. Самым солнечным днём станет вторник, 15 февраля. В ночные часы в Москве будет подмораживать до минус 1-6, а днём температура будет переходить в плюс.

К следующим выходным высота снежного покрова в Москве понизится. Сугробы уменьшатся с 39 до 35 сантиметров, но весь снег в феврале не растает. 

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