В Кемерове дети отравились хлором в бассейне

Они доставлены в больницу

В Кемерове пятеро детей от 6 до 13 лет отравились хлором в бассейне. Они доставлены в больницу.

Дети вместе с родителями были в сауне, затем купались в бассейне. Уже дома они почувствовали себя плохо, сообщает РИА Новости.

Врачи поставили предварительный диагноз – отравление парами хлора. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Проверку этого инцидента проводят прокуратура и Следственный комитет. Уже сделаны замеры воздуха, изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram