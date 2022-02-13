В Кемерове дети отравились хлором в бассейне

Они доставлены в больницу
В Кемерове пятеро детей от 6 до 13 лет отравились хлором в бассейне. Они доставлены в больницу.
Дети вместе с родителями были в сауне, затем купались в бассейне. Уже дома они почувствовали себя плохо, сообщает РИА Новости.
Врачи поставили предварительный диагноз – отравление парами хлора. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Проверку этого инцидента проводят прокуратура и Следственный комитет. Уже сделаны замеры воздуха, изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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