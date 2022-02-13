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В Кемерове дети отравились хлором в бассейне

17:57
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Они доставлены в больницу

В Кемерове пятеро детей от 6 до 13 лет отравились хлором в бассейне. Они доставлены в больницу.

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Дети вместе с родителями были в сауне, затем купались в бассейне. Уже дома они почувствовали себя плохо, сообщает РИА Новости.

Врачи поставили предварительный диагноз – отравление парами хлора. Сейчас состояние детей  оценивается как удовлетворительное.

Проверку этого инцидента проводят прокуратура и Следственный комитет. Уже сделаны замеры воздуха, изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды.

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