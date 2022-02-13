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Зеленский просит ЕС срочно ввести санкции против России

16:44
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Об этом президент попросил главу Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на введении предупредительных санкций в отношении России для того, чтобы сдержать мифические агрессивные намерения Кремля. Глава Украины говорил сегодня по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и в беседе с ним заявил о необходимости скорейшего введения превентивных антироссийских санкций.
Зеленский ждёт доказательств "вторжения" России на Украину 16 февраля

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям", - цитирует Зеленского сайт его офиса.

Ранее о предполагаемых санкций в отношении Москвы уже говорили на Украине. В частности, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для экономики. По словам дипломата, это будут очень болезненные для России меры.

В последние дни на Западе искусственно раздувается истерия о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Впервые об этом заговорили в конце 2021 года, когда в американской прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины.

Позже об этом сделали громкие заявления официальные лица в США и Европе. Недавно в Вашингтоне была названа дата "вторжения" России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких военных планов в отношении Украины нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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