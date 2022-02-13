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Собянин рассказал о скором появлении в Москве крупнейшего экологического кластера

18:26
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Это будет парк "Яуза"

Через несколько лет в Москве появится крупнейший экологический кластер. Это пообещал жителям столицы её мэр Сергей Собянин.
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На своей странице "ВКонтакте" он рассказал о приведении в порядок разрозненных зелёных территорий будущего парка "Яуза". Его благоустроенные участки уже стали центром отдыха на северо-востоке города.

"Летом москвичи играли там в футбол, баскетбол, занимались йогой и скандинавской ходьбой. Сейчас гоняют в хоккей, катаются на коньках и лыжах. В парке шесть трасс и три катка с тёплыми раздевалками", - написал Собянин.

Мэр отметил, что "Яуза" постепенно растёт. Город объединяет в один большой парк зелёные территории общей площадью более 350 гектаров. В этом году благоустроят участки вдоль Северодвинской и от Широкой до Енисейской улицы.

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