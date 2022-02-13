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В Белом доме составляют новый санкционный список граждан России

19:11
  • воскресенье
  • 13 февраля 2022

Ограничения могут затронуть крупных бизнесменов

США готовят новый список российских граждан, на которых распространятся американские санкции. Если верить советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, то в очередном санкционном списке окажутся представители экономических элит России.
Запад продолжает нагнетать истерию вокруг "нападения" России на Украину

Белый дом обещает ввести санкции в случае эскалации ситуации на Украине. Тогда представители российского бизнеса не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил Салливан в интервью телекомпании CNN.

"Это затронет людей в окружении президента России", - пообещал советник Байдена.

Сегодня о новых санкциях, но уже со стороны Европы, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он просил поскорее ввести ограничения против России главу Европейского совета Шарля Мишеля.

В последние дни на Западе искусственно раздувается истерия о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Об этом заговорили в ноябре прошлого года, когда в американской прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины.

Позже об этом сделали громкие заявления официальные лица в США и Европе. Недавно в Вашингтоне была названа дата "вторжения" России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких военных планов в отношении Украины нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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