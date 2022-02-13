В Белом доме составляют новый санкционный список граждан России

Ограничения могут затронуть крупных бизнесменов

США готовят новый список российских граждан, на которых распространятся американские санкции. Если верить советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, то в очередном санкционном списке окажутся представители экономических элит России.

Белый дом обещает ввести санкции в случае эскалации ситуации на Украине. Тогда представители российского бизнеса не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил Салливан в интервью телекомпании CNN.

"Это затронет людей в окружении президента России", - пообещал советник Байдена.

Сегодня о новых санкциях, но уже со стороны Европы, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он просил поскорее ввести ограничения против России главу Европейского совета Шарля Мишеля.

В последние дни на Западе искусственно раздувается истерия о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Об этом заговорили в ноябре прошлого года, когда в американской прессе появились утверждения о подготовке Москвой военной операции против Украины.

Позже об этом сделали громкие заявления официальные лица в США и Европе. Недавно в Вашингтоне была названа дата "вторжения" России на Украину – 16 февраля.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких военных планов в отношении Украины нет, а любые перемещения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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