Кремль анонсировал доработку внешнеполитической концепции России

Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с РИА "Новости", что внешнеполитические документы страны сегодня претерпевают изменения.
"Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться", - заметил представитель Кремля.
Он добавил, что ситуация "развивается диалектически с нашей стороны".
Прежде в Кремле подчеркивали. что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но ищет взаимодействия только там, где есть взаимность. При этом Россия видит склонность ЕС следовать установкам Соединенных Штатов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram