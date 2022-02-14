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Кремль анонсировал доработку внешнеполитической концепции России

08:10
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с РИА "Новости", что внешнеполитические документы страны сегодня претерпевают изменения.
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"Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться", - заметил представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация "развивается диалектически с нашей стороны".

Прежде в Кремле подчеркивали. что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но ищет взаимодействия только там, где есть взаимность. При этом Россия видит склонность ЕС следовать установкам Соединенных Штатов.

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