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МОК сделал заявление по ситуации с Валиевой

08:14
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Выводы делать пока рано

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой ничто не указывает на Олимпийский комитет России как на виновника.
РУСАДА назвало причину задержки проверки допинг-пробы Валиевой

"Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай", - приводит слова Адамса РИА "Новости".

Он добавил, что выводы пока делать рано.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время ведется разбирательство.

В пресс-службе Российского антидопингового агентства объяснили, что причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужил рост заболеваемости ковидом среди персонала. 

Церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где Россия взяла золото  с Валиевой в составе, была перенесена. Спортивный арбитражный суд пока не принял решения относительно судьбы этих наград. 

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