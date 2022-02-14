МОК сделал заявление по ситуации с Валиевой

Выводы делать пока рано
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой ничто не указывает на Олимпийский комитет России как на виновника.
"Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай", - приводит слова Адамса РИА "Новости".
Он добавил, что выводы пока делать рано.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время ведется разбирательство.
В пресс-службе Российского антидопингового агентства объяснили, что причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужил рост заболеваемости ковидом среди персонала.
Церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где Россия взяла золото с Валиевой в составе, была перенесена. Спортивный арбитражный суд пока не принял решения относительно судьбы этих наград.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram