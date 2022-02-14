В Думу внесут закон об уголовном наказании за нападение бездомных собак

Документ начнут рассматривать уже на этой неделе

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в беседе с РИА "Новости", что депутаты намерены повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан.

Уточняется, что соответствующие изменения будут внесены в том числе в КоАП.

"Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность", - отметил парламентарий.

По его словам, законопроект внесут в Госдуму уже на этой неделе. Документ также предполагает штраф до 200 тысяч рублей для владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих. Речь в данном случае может идти не только о домашних животных, но и о животных в цирках и зоопарках.

"Регионы активно просят у нас предоставить им дополнительные полномочия, а именно: дать им возможность эффективно запрещать самовыгул", - обратил внимание депутат.

Он напомнил также, что сейчас закон устанавливает в отношении неагрессивных безнадзорных животных метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация животного и выпуск его в предыдущее место обитания.

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