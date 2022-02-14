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Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман

08:28
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Ему было 75 лет

В США на 76-м году жизни умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, передает The Associated Press.

Как сообщили в семье кинематографиста, он скончался в ночь на воскресенье в своем доме в Калифорнии. Точная причина смерти не называется.

Айван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году. Когда Райтману было четыре года, его семья бежала из страны и осела в Торонто.

Режиссер получил широкую известность с выходом фильма "Охотники за привидениями" (1984). Кроме того, среди популярных работ Райтмана значатся "Детсадовский полицейский", "Близнецы", "Шесть дней, семь ночей".

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