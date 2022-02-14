Синицина и Кацалапов взяли серебро в танцах на льду на ОИ-2022

Пара набрала 220,51 балла

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду.

Пара получила в сумме 220,51 балла.

Победу с мировым рекордом по сумме очков одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98 в сумме). Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Для России это 18 награда в Пекине (4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых). Команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете.

Лидером остается сборная Норвегии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram