Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года

Прирост снежного покрова достиг 160 см

В Москве побит четырехлетний рекорд по количеству выпавшего за зиму снега. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказали в в столичном комплексе городского хозяйства.

За две недели до конца зимы 2021/2022 она уже стала самой снежной за последние четыре года. Прирост снежного покрова достиг 160 см при том, что годовая норма составляет 150 см. Для сравнения: в 2021 году за аналогичный период прирост снега составил 106 см, в 2020 году — 44 см, сообщает АГН "Москва".

14 февраля столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов, по области — до трех градусов мороза. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на шесть-семь градусов.

В январе месячная норма по количеству выпавших осадков была выполнена в столице еще за декаду до конца месяца. Тогда высота сугробов в Москве составляла 38 см — на 13 см выше климатической нормы.

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