ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главу ЦБ попросили отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские переводы

08:38
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

В пандемию важна возможность дистанционно переводить деньги

В России следует отменить комиссии за переводы физических лиц, осуществляемые внутри одного банка. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Western Union прекратит переводы внутри России

В письме к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной Орлов указал, что в условиях пандемии коронавируса минимизация контактов между гражданами является одним из основных механизмов по снижению уровня заболеваемости COVID-19. Этому способствуют интернет-ресурсы, позволяющие делать дистанционные покупки, и системы интернет-банкинга, которые дают возможность переводить деньги родным и близким, оплачивать дистанционно аренду жилья.

Однако некоторые банки взимают комиссионные за переводы денег, которые производятся внутри банка между его клиентами — физическими лицами. В результате граждане либо теряют личные средства при онлайн-переводах, либо решают передавать деньги лично.

С учетом этого Орлов попросил Набиуллину оценить целесообразность внесения изменений в законодательство, чтобы запретить банкам взимать комиссию за денежные переводы между физлицами, если такие транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами, сообщает RT.

Ранее в Центробанке рассказали, что в 2021 году доля безналичных платежей в стране достигла 73% от розничного оборота. Согласно прогнозу регулятора, в 2023 году доля безналичных платежей в розничной торговле в России достигнет 75%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка у банкомата
Девушка у банкомата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.