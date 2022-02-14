Главу ЦБ попросили отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские переводы

В пандемию важна возможность дистанционно переводить деньги

В России следует отменить комиссии за переводы физических лиц, осуществляемые внутри одного банка. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной Орлов указал, что в условиях пандемии коронавируса минимизация контактов между гражданами является одним из основных механизмов по снижению уровня заболеваемости COVID-19. Этому способствуют интернет-ресурсы, позволяющие делать дистанционные покупки, и системы интернет-банкинга, которые дают возможность переводить деньги родным и близким, оплачивать дистанционно аренду жилья.

Однако некоторые банки взимают комиссионные за переводы денег, которые производятся внутри банка между его клиентами — физическими лицами. В результате граждане либо теряют личные средства при онлайн-переводах, либо решают передавать деньги лично.

С учетом этого Орлов попросил Набиуллину оценить целесообразность внесения изменений в законодательство, чтобы запретить банкам взимать комиссию за денежные переводы между физлицами, если такие транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами, сообщает RT.

Ранее в Центробанке рассказали, что в 2021 году доля безналичных платежей в стране достигла 73% от розничного оборота. Согласно прогнозу регулятора, в 2023 году доля безналичных платежей в розничной торговле в России достигнет 75%.

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