ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спокойная погода ждет россиян в ближайшие дни

08:56
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

При этом погода примерно на 50 дней опережает климатическую норму

Опасные явления и выраженная непогода в ближайшие несколько дней не ожидаются практически по всей территории России. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

Эксперт уточнил, что лишь на юге европейской части России прогнозируется сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с. На остальной территории страны серьезных осадков не ожидается, высота снежного покрова уменьшится.

При этом погода примерно на 50 дней опережает климатический ход благодаря теплым южным воздушным массам. По ночам термометры в центре Европейской России будут показывать в диапазоне от минус двух до минус семи градусов, днем — около одного-трех градусов тепла. Местами температура будет доходить до плюс пяти градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвичей на следующей неделе ожидает апрельская погода. Температура поднимется до плюс пяти градусов и пойдут дожди — а это климатические значения периода 2-7 апреля, рассказал синоптик из центра "Фобос" Евгений Тишковец. К следующим выходным высота снежного покрова в Москве понизится. Сугробы уменьшатся с 39 до 35 сантиметров, но весь снег в феврале не растает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.