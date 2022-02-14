Спокойная погода ждет россиян в ближайшие дни

При этом погода примерно на 50 дней опережает климатическую норму

Опасные явления и выраженная непогода в ближайшие несколько дней не ожидаются практически по всей территории России. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что лишь на юге европейской части России прогнозируется сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с. На остальной территории страны серьезных осадков не ожидается, высота снежного покрова уменьшится.

При этом погода примерно на 50 дней опережает климатический ход благодаря теплым южным воздушным массам. По ночам термометры в центре Европейской России будут показывать в диапазоне от минус двух до минус семи градусов, днем — около одного-трех градусов тепла. Местами температура будет доходить до плюс пяти градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвичей на следующей неделе ожидает апрельская погода. Температура поднимется до плюс пяти градусов и пойдут дожди — а это климатические значения периода 2-7 апреля, рассказал синоптик из центра "Фобос" Евгений Тишковец. К следующим выходным высота снежного покрова в Москве понизится. Сугробы уменьшатся с 39 до 35 сантиметров, но весь снег в феврале не растает.

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