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Вирусолог оценил вероятность появления нового суперштамма COVID-19

09:19
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Определенные опасения у эксперта вызывают Китай и страны Южной Азии

Вероятность появления нового суперштамма коронавирусной инфекции считается небольшой, поскольку большинство людей уже столкнулись с COVID-19. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Вирусолог связал пик заболеваемости "омикроном" с концом пандемии

Эксперт напомнил, что коронавирус — это РНК-вирус, который быстро мутирует. Быстрые мутации для вируса типичны, если "есть на чем отбираться, то есть нужны миллионы людей", рассказал Волчков. Если не дать вирусу возможность инфицировать людей, то и мутаций не будет. По словам вирусолога, "если всем миром одновременно занять позицию нулевой толерантности, то никакой эпидемии, тем более пандемии, не будет".

В странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось, появление нового потенциально опасного штамма коронавируса, который привел бы к грандиозной вспышке, маловероятно, считает специалист. Однако он указал, что из этого списка стоит исключить Китай и страны Южной Азии, которые демонстрируют нулевую толерантность к коронавирусу. В Китае проживают 1,5 млрд фактически не переболевших людей, поэтому гипотетически там возможен новый виток в штаммообразовании COVID-19.

В других странах новым штаммам труднее формироваться из-за отсутствия достаточной ресурсной базы для размножения вируса, рассказал Волчков в интервью "Известиям". Он подчеркнул, что в целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то именно в регионах с нулевой толерантностью.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, быстрее вырабатываются антитела к новой разновидности штамма "омикрон", которую обозначают как "стелс-омикрон" (от англ. stealth – невидимый, скрытый). Эксперт выразил мнение, что "стелс-омикрон" не будет распространяться так быстро и массово, как предыдущие разновидности коронавируса.

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