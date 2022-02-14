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Опрос показал, сколько россияне потратят в День всех влюбленных

08:35
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Более 40% граждан уверены, что деньги положительно сказываются на любви в паре

Как показал опрос Райффайзенбанка, на результаты которого ссылается ТАСС, не отмечает День святого Валентина лишь треть состоящих в романтических отношениях россиян. Из них 56% заявили, что это - праздник из другой культуры. 47% считают, что для любви не нужен отдельный день.

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Уточняется, что больше всего противников Дня святого Валентина оказалось в Санкт-Петербурге (35%) и Иркутске (35%). В Москве же положительно настроены к этому дню 82% респондентов.

Большинство граждан (44%) готовят своему партнеру сюрприз на сумму 1-3 тысячу рублей. Подарок стоимостью 3-5 тысяч рублей собираются сделать 24%.

Более 40% россиян уверены, что деньги положительно сказываются на любви в паре. Еще 11% отметили, что денежный вопрос чаще всего лишь портит отношения.

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