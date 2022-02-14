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Вооруженный ножом мужчина ранил 11 человек в США

08:50
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Он передвигался по городу на велосипеде BMX

В американском городе Альбукерке в штате Нью-Мексико неизвестный с ножом ранил 11 человек, сообщила в Twitter пресс-служба местной полиции.

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"Служащие полиции расследуют семь возможных мест преступления на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Как передал канал KRQE News 13, мужчина передвигался по городу на велосипеде BMX, атаки он совершал в случайном порядке.

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