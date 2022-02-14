Журналист оскорбил молодую жену Петросяна

Татьяна Брухунова рассказала, почему не ходит на светские мероприятия в Москве

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, объяснила, что не ходит на светские мероприятия в Москве, так как не любит представителей "желтой прессы". Обычно она не посещает места, где есть журналисты, которых Брухунова называет "дикарями".

Она описала один случай. Тогда журналист нарушил "личные границы". Например, он тыкал микрофоном в нос Брухуновой. А когда получил отказ от интервью, начал извергать оскорбления: назвал ее плохой матерью, которая выбирает тусовку вместо ребенка.

"Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания "личные границы", — рассказала 32-летняя Брухунова в Instagram.

Упомянутый случай произошел в одном из московских театров. Жена Петросяна пообещала больше никогда не приходить туда. Она обвинила работников пресс-службы культурного учреждения в непрофессионализме.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в 2019 году. До этого она была его помощницей. Пара воспитывает сына Вагана. Жена Петросяна часто публикует фото и видео с сыном в соцсетях.

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