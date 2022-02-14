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Журналист оскорбил молодую жену Петросяна

08:46
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Татьяна Брухунова рассказала, почему не ходит на светские мероприятия в Москве

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, объяснила, что не ходит на светские мероприятия в Москве, так как не любит представителей "желтой прессы". Обычно она не посещает места, где есть журналисты, которых Брухунова называет "дикарями".

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Она описала один случай. Тогда журналист нарушил "личные границы". Например, он тыкал микрофоном в нос Брухуновой. А когда получил отказ от интервью, начал извергать оскорбления: назвал ее плохой матерью, которая выбирает тусовку вместо ребенка.

"Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания "личные границы", — рассказала 32-летняя Брухунова в Instagram.

Упомянутый случай произошел в одном из московских театров. Жена Петросяна пообещала больше никогда не приходить туда. Она обвинила работников пресс-службы культурного учреждения в непрофессионализме.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в 2019 году. До этого она была его помощницей. Пара воспитывает сына Вагана. Жена Петросяна часто публикует фото и видео с сыном в соцсетях.

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