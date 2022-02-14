"Криминальное чтиво" пустят в повторный прокат

На английском языке с русскими субтитрами

Фильм "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарантино будет запущен в повторный прокат, передает со ссылкой на компанию "Иноекино" "Интерфакс".

Уточняется, что произойдет это с 31 марта. Ленту можно будет увидеть в кинотеатрах в городах России на английском языке с русскими субтитрами.

"Криминальное чтиво" было удостоено "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Оскара" за лучший оригинальный сценарий. В 2013 году картину внесли в Национальный реестр фильмов США.

Главные роли в фильме исполнили Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис и Тим Рот.

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