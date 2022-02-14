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Четверо погибли при пожаре в частном доме в Ачинске

09:03
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Причиной возгорания стало замыкание в щитке

На улице Коминтерна в городе Ачинск Красноярского края произошел пожар в частном доме, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"В ходе ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом", - сказано в сообщении.

Как уточнили в СК, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Согласно предварительным данным следствия, причиной возгорания стало замыкание в щитке.

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