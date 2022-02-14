День Святого Валентина: 7 продуктов-афродизиаков

Диетолог рассказала, чем можно порадовать любимого человека

Сегодня 14 февраля - День всех влюбленных. Многие пары в этот день стремятся порадовать своих партнеров: устроить романтический вечер, особый ужин. В каких продуктах содержатся афродизиаки, которыми можно порадовать любимого человека в этот день – в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Сразу скажу, что это, конечно, не какое-то любовное зелье, что вы положили его на тарелку и сразу появился эффект. Тем не менее, на протяжении многих тысячелетий люди наблюдали, какие продукты хорошо влияют на репродуктивную функцию. То есть, эти продукты помогут нам не только в какой-то один день, если они будут в рационе, это поможет нам поддерживать хорошую репродуктивную функцию на протяжении долгих лет.

Спаржа

В первую очередь, хочу обратить внимание на продукты, богатые фолиевой кислотой. Например, спаржа. К ним так же относится шпинат. Фолиевая кислота очень важна для деления клеток, поэтому для того, чтобы зачать ребенка, чтобы беременность протекала хорошо, этот микроэлемент для нас очень важен.

Имбирь

Вторая группа продуктов - это продукты, которые улучшают микроциркуляцию, потому что от того, насколько хорошо работают сосуды, будет зависеть качество эрекции. И вот хочу обратить внимание на имбирь, многие исследования уже показали, что он действительно активизируют именно микроциркуляцию и обменные процессы в тканях и клетках, поэтому, тоже смело можем назвать их в каком-то смысле афродизиаком, который помогает поддерживать тонус.

Специи

На востоке не случайно обращали внимание на специи. Они действительно могут воздействовать на наше психическое состояние, потому что содержат различные вещества и аромомасла в том числе, которые обладают либо седативным, то есть расслабляющее, успокаивающим эффектом. А это тоже, скажем так, способствует вечеру, потому что в напряженном теле удовольствия быть не может.

Мускатный орех

Мускатный орех мы добавляем на кончике чайной ложки, можно в мясо, можно в рыбу, можно в различные какие-то другие блюда и даже в чай. То есть область применения широкая.

Перец

Перец обладает способностью снимать головную боль, потому что он действительно воздействует на рецепторы, и, конечно же, когда за ужином голова не болит, то можно подумать о чем-то более хорошем.

Миндальный орех

В нем содержится очень много витамина Е. Он рекордсмен среди всех орехов, по содержанию этого витамина. А витамин Е очень важен для репродуктивной сферы, в том числе для выработки половых гормонов, ну и к тому же помогает нам поддерживать красоту и молодость, потому что он очень полезен для кожи.

Корица

Корица тоже афродизиаком считается именно потому, что он обладает характерным таким ярким ароматом, и это оказывает благотворное влияние на клетки головного мозга, то есть, ароматерапией, имеет под собой научную основу, и вот такие яркие ароматы они ну немножечко добавляют таких ярких красок в нашу жизнь.

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