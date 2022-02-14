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Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде

08:58
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Решение принял Спортивный арбитражный суд

Спортивный арбитражный суд сообщил в понедельник утром о решении допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине, передает ТАСС.

"Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", - уточняется в сообщении.

Как отдельно подчеркнули в суде, комиссию не просили рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию.

"Это будет рассмотрено в ходе других разбирательств", - добавили в CAS.

Короткую программу одиночницы покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. До этого Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире, но церемония награждения до сих пор не состоялась. 

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