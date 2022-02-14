Госдуму попросили списать долги по ЖКХ ради самочувствия россиян

Нужно заставить коммунальщиков задуматься о тарифах, считает лидер "Коммунистов России"

Россиянам, доходы которых не превышают 20 тысяч рублей в месяц, нужно списать задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. С такой инициативой выступил председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

По словам Сурайкина, многие жители России не могут "в полном объеме оплачивать драконовские квитанции, чья обоснованность порой вызывает большое сомнение". Поэтому политик призвал Госдуму проанализировать ситуацию и разработать комплекс мер по списанию накопившихся долгов у россиян с небольшими доходами.

Лидер "Коммунистов России" выразил мнение, что списание долгов за жилищно-коммунальные услуги благотворно скажется на самочувствии россиян, поскольку инфаркты и инсульты у граждан "во многом обусловлены ежедневными переживаниями людей по причине нехватки денег на услуги ЖКХ". Инициатива по списанию задолженности целесообразна и с позиции сохранения здоровья жителей России, считает Сурайкин.

Политик также заявил, что показательная ликвидация долгов за ЖКХ может "заставить коммунальщиков задуматься над снижением непомерных тарифов", сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести на федеральном уровне систему льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. Закон дает регионам право устанавливать скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в 30%, причем власти субъектов Федерации вправе повышать эту скидку. Однако условия и размеры скидок для одних и тех же категорий семей в зависимости от региона могут существенно отличаться.

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