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Собянин рассказал о главных дорожных проектах Москвы в 2022 году

09:27
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Их реализация уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в столице

Власти Москвы объявили планы дорожного строительства на 2022 год. Как написал на своем личном сайте мэр столицы Сергей Собянин, в городе построят 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей, а также 10 внеуличных пешеходных переходов.

Наиболее важный проект — Московский скоростной диаметр. Власти сообщили, что приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль — МСД. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали — Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

"В 2022 году планируем завершить строительство I очереди МСД (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. В течение года будет введено в строй последнее крупное сооружение на этой трассе – эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 километра", — написал Собянин.

Среди других проектов:

  • реконструкция Старо-Рублевского путепровода и ул. Ивана Франко;
  • путепровод через ж/д пути МЦД-1 с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов;
  • развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе;
  • связка между Южной рокадой и Московским скоростным диаметром.

Мэр убежден, что реализация упомянутых проектов создаст водителям дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию.

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