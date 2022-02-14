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Песков нашел позитив в работе с нынешней администрацией США

09:22
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Но минусов все равно больше, чем плюсов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о плюсах в работе с нынешней администрацией Соединенных Штатов.
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"Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям", - отметил кремлевский спикер в беседе с РИА "Новости".

Он при этом добавил, что еще несколько лет назад контактов не было вообще.

Вместе с тем Песков обратил внимание на то, что в остальном в двусторонних отношениях можно говорить только о минусах. "Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но ищет взаимодействия только там, где есть взаимность. При этом Россия видит склонность ЕС следовать установкам Соединенных Штатов.

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