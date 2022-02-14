Песков охарактеризовал отношения России и США фразой "лежат на полу"

Но еще пару лет назад отношения двух стран были на нуле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал характеристику отношениям России и США. По его словам, они находятся на очень низком уровне.

"К сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", - сказал Песков (цитата по РИА Новости)

Он напомнил, что еще несколько лет назад отношения двух стран были на нуле, поэтому контакты по различным каналам связи, в том числе телефонные переговоры президентов России и США, являются плюсом и позитивом, заявил представитель Кремля.

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры в субботу поздно вечером. Беседа лидеров двух стран продлилась чуть более часа. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины. Западные страны с конца прошлого года подозревают Россию в подготовке вторжения в эту страну. Москва эти домыслы отвергает.

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