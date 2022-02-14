Россияне рассказали, с кем из знаменитостей пошли бы на свидание

Подавляющее большинство предпочли бы свидание с творческой личностью

Более 87% россиян, принявших участие в опросе сервиса электронных и аудиокниг "Литрес" совместно с приложением для знакомств Mamba, хотели бы отправиться на свидание с представителем творческой профессии. Респонденты полагают, что такой человек сможет поддержать интересный разговор и не даст заскучать.

Россиянки среди знаменитостей всех времен в 40% случаев называли поэта Сергея Есенина, в 32% — персидского философа и поэта Омара Хайяма. 29% опрошенных дам сходили бы на свидание с писателем Михаилом Булгаковым, замыкают пятерку лидеров Александр Пушкин (28%) и Александр Дюма (23%).

Из современных поэтов и писателей девушки больше всего хотели бы пойти на свидание с популярным бразильским автором Пауло Коэльо (30%), американским автором книг в жанре хоррор Стивеном Кингом (27%), российским писателем Борисом Акуниным (24%). Замыкают топ-5 Харуки Мураками (12%) и Виктор Пелевин (11%).

Мужчины в 35% случаев сходили бы на рандеву с поэтессой Мариной Цветаевой. 28% пошли бы на свидание с другой представительницей Серебряного века Анной Ахматовой. Также респонденты называли Агату Кристи, Агнию Барто и Мэри Шелли.

Среди современных авторов мужчин больше всего интересуют Александра Маринина (19%), Джоан Роулинг (18%), Дарья Донцова (17%), Марина Степнова (15%) и Татьяна Устинова (14%), сообщает АГН "Москва".

Ранее в ходе опроса россиянам предложили сравнить своих начальников с известными литературными героями. Шефы 16% россиян похожи, по их мнению, на Павла Ивановича Чичикова из романа Гоголя "Мертвые души", а 15% полагают, что их начальники схожи с Остапом Бендером из романов Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок".

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